İmaj Altyapı Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Van Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Regis, Bekir Can Kara ve Medeni Bingöl'den geldi.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Çağrı Yıldırım, Oğuzhan Yazır
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Nabi Oulare, Lucas, Jefferson (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Manış (Dk. 46 Regis), Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Vlachomitros (Dk. 46 Bekir Can Kara ), Traore (Dk. 82 Jevsenak), Cedric (Dk. 90+4 (Medeni Bingöl)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 86 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 69 Traore), Moreno, Oktay Aydın (Dk. 78 Poko), Dia Saba, Afena Gyan (Emrah Başsan), Diagne (Dk. 85 Çekdar Orhan)
Goller: Dk. 64 Regis, Dk. 84 Bekir Can Kara, 90+7 Medeni Bingöl
Sarı kartlar: Dk. 11 Sinan Kurt, Dk. 73 Dia Saba, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 48 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
