İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu maçı iki kez geriye düşmesine karşın 3-2 kazanmayı başardı.

'EN KÖTÜ 45 DAKİKASIYDI'

Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı oyunun Tedesco dönemindeki en kötü ilk 45 dakika olduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, 'Enteresan maç oldu. Devre arasından sonra farklı şeyler söyleyebilirdim. Kötü oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemliydi. İlk 45 dakika benim gördüğüm Tedesco geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en kötü 45 dakikasıydı. Faul bile yapamadılar. Devrenin sonunda direkten bir top var Alanyaspor'un direkten döndü. 39 pas yapmış. Fenerbahçe takımı Alanyaspor'a kesintisiz 39 pas yaptıramaz.' dedi.

'LİG HEPSİNDEN ÖNEMLİ'

Sözlerine devam eden Yağcıoğlu, "Hakikaten ben çok şaşırdım ilk 45 dakikada ve sinirlendim. Neden sinirlendim söyleyeyim. Dün Galatasaray puan kaybetmiş, sen kazanınca fark 1'e düşecek. Böyle bir başlangıç beklemiyorsun. Banane Aston Villa maçından önemli olan lig şampiyonluğu. Lig hepsinden daha önemli.' ifadelerini kullandı.

'3-1 OLSAYDI DÖNER MİYDİ BİLEMEM'

Alınan galibiyetin sezon sonunda şampiyonluğu getiren maç olabileceğini dile getiren usta yorumcu, 'Direkten dönen top gol olsaydı ilk yarı sonunda 3-1 olsaydı, döner miydi maç bilemem. İkinci yarı ne oldu Fenerbahçeli oyuncular rakibine yakın oynadı. Ne oldu bir anda yetenekli ayaklar işini yaptı. Şampiyonluğu getirecek maç olarak anabiliriz bunu sene sonunda, bu maçı bir kenara yaz.' sözlerini sarf etti.

'FUTBOLU UNUTMUŞ'

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştirilerde bulunan İlker Yağcıoğlu, 'Talisca'nın hakkını vereyim. Takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor. Kerem'cim sen neredesin? Futbolu unutmuş. Topu ayağına aldığı anda Fenerbahçeli oyunculara verebilirse başarı sayıyorum. Ve çok desteklenen bir futbolcu. Sen bu baskılara alışıksın. Rahat ol. rahat ol deniyor sürekli ona. Bu görüntüsü Kerem'in formayı taşıyamaz. Formayı kaybedebilir. Performansı şaşırtıcı ve beğenmedim. Sezon başı En-Nesyri'nin performansı fena değildi. Ama o yokken Talisca, Asensio, Musaba diğerlerinin devreye girmesi önemli. Kerem hadi hücumda hiçbir şey yapmadın, bari savunmada yap. Sol taraftan kaç defa geldi Alanya. Fenerbahçe'nin bunun gibi bir maçı bir daha oynayacağını düşünmüyorum artık.' ifadelerini kullandı.