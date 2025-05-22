İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
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Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe değerlendirmelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcıyı sert eleştiren Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki transfer bütçesine dair de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yağcıoğlu, Ali Koç devam ederse çok para verecek, çok para harcayacak. 200 milyon euro gibi bir rakam ayırmış ve bunu da hiç Fenerbahçe'yi borçlandırmayacak.'' dedi.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Yeni Açık YouTube kanalına konuşan Yağcıoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya eleştirilerini sıralarken, Başkan Ali Koç'un yeni sezonda transfere yüklü bir bütçe ayıracağını belirtti.

''ONUN HADDİ DEĞİL''

Jose Mourinho'yu eleştiren Yağcıoğlu, "Ağustos ayında şampiyon belliydi, bu ligin nasıl bir lig olduğunu dünyaya gösterdim' diyor. Ülkenin imajını, ülke futbolunun imajını bu kadar kötüleyecek bir açıklama ben hayatımda duymadım. 60 yaşına geldim ben ya! İnanın bana bu kadar zarar verici ne adam gördüm ne de açıklama duydum. Bunu yapamazsın. Onun haddi bu kadar değil, bunu hiç kimse söyleyemez. Ekmek yediğin ülkenin insanını ve ligini küçümseyemezsin. Hadi gönderin abi, ne olacaksa olsun. Bu zihniyetteki bir adamla seneye baştan kaybedersin. Bu zihniyet seneye seni şampiyon yapmaz.'' dedi.

''200 MİLYON EURO AYIRMIŞ''

Başkan Ali Koç'un transfere büyük bir meblağ ayırdığını söyleyen İlker Yağcıoğlu, ''Ali Koç devam ederse çok para verecek, çok para harcayacak. Benim duyduğum, 200 milyon euro gibi bir rakam ayırmış ve bunu da hiç Fenerbahçe'yi borçlandırmadan transferleri yapacak.'' ifadelerini kullandı.

''İLK İŞ YOLLARIN AYRILMASI OLMALI''

Mourinho ile yolların ayrılmasını söyleyen Yağcıoğlu, ''Sen böyle bir takım kurup 'Ligin şampiyonu belli zaten' diyen bir adama mı teslim edeceksin? Seneye bir şeyler mi değişecek? Baştan sona sıkıntılı bir durum. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Ne verdi Mourinho sana, bir tane derbi kazanamadı. İyi oynattığı 3 tane maç sayamam. Ben seni bunun için getirmedim ki. Takımı sürekli değiştir, oyuncularla aran açılsın. Geçen senenin yıldızlarını yok et. Ortada bir sistem yok. Ne oldu? 'Zaten olamazdık oyuncularım da biliyordu' falan de. Bu hafta görüşme var, bence yapılacak ilk iş yolların ayrılması." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıO Z:

Değil 200 milyon euro, 500 milyon euro harcasa bile Fenerbahçe'den bir cacık olmaz. Çünkü her geleni mundar ediyor bu kulüp. Genlerinde var. Hiç efektif ve verimli bir kulüp değil, önce onu halledin. Bakın Türkiye'nin "harika çocuğu" Acun FB de bir sezonda ne hale geldi. :)

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yağ fazla olunca olmuyor bu işler. Kosan, savaşan takım olmasından sonra gercekden olan bir yapı ile baş edemezsiniz. 11 kişi çıktımı sahaya şöyle gümbür gümbür ezip geçecek. Bakin bakalım sonrasında yapımı, hakem mi kimse kalıyormu!

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Haber YorumlarıSemih Arslan:

isterse 500 harcasın Ali koç başkan gs şampiyon

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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

millet acından ölüyor bu ibneler 200 miyon € lardan bahsediyor kara para aklama yeri top sahaları klüpler

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