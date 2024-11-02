İlkem Yapı Tarsus, Bodrum Basketbol'u 104-89 Mağlup Etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Bodrum Basketbol takımını 104-89'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner Bahadır
İLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 3, Sheppard 10, Heal 20, Elif Ertekin 10, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Alleyne 14, Ceyliz Beyza Altunpa 5, Hurt 33
BODRUM BASKETBOL: Thomas 10, Melis Gülcan 6, Traylor 23, Aslı Çil, Başak Gelalmaz, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar, Li 34
1'İNCİ PERİYOT: 28-31
DEVRE: 50-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-73
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Bodrum Basketbol takımını 104-89 yendi.