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İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, iki günlük iznini İstanbul'da geçireceği öne sürüldü.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın, iki günlük izninde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

İKİ GÜNLÜĞÜNE İSTANBUL'A GELİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay havalimanında görüntülendi.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

İlkay'ın, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda toplamda 51 maça çıkan Gündoğan, söz konusu mücadelelerde 5 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

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Yorumlar (4)

objektif:

FB talipse Gs boşa zaman harcamasın bence

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MUSTAFA ALİ_5635:

İKİ GÜNLÜĞÜNE CİNCON DA.....

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samet ates:

Fenerliyim bize gelirse kendine yazık eder.

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Hiçlik Kazanacak En Son:

Futbol izleyen insanlar sayesinde çöplerde yarım içilmiş kolalar buluyorum. Bundan sonra abimsiniz Futbol izleyen insanlar.

5
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