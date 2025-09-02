İlkay Gündoğan, Galatasaray ile Transfer Görüşmelerini Tamamladı

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum." diye konuştu.

Başka takımlardan transfer teklifi geldiğini kaydeden İlkay, "Benim, sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son 2 hafta önce görüştüğünü dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transferi için görüştüğünü belirten İlkay, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum." dedi.

Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından taraftarlara üçlü çektiren İlkay, kendisi için getirilen özel araçla alandan ayrıldı.