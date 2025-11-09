İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Galatasaray'da sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan İlkay Gündoğan, açığını kapatmak için milli arada ekstra çalışma kararı aldı.
- İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
- İlkay Gündoğan, milli arada ekstra çalışma kararı aldı.
- İlkay Gündoğan'ın bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktığı ve 1 gol ile 1 asist yaptığı belirtiliyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
EKSTRA ÇALIŞMA KARARI ALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçından önce antrenmanda sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, milli arada açığını kapatmak için ekstra çalışma kararı aldı. Yıldız oyuncunun, milli ara sonrasında ligdeki Gençlerbirliği maçında kadroya alınması ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde tam hazır hale gelmesi planlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Lider durumda bulunan Galatasaray'da bu sezon 7 maça çıkan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.