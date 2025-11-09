İlkay Gündoğan'dan yeni karar

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

EKSTRA ÇALIŞMA KARARI ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçından önce antrenmanda sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, milli arada açığını kapatmak için ekstra çalışma kararı aldı. Yıldız oyuncunun, milli ara sonrasında ligdeki Gençlerbirliği maçında kadroya alınması ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde tam hazır hale gelmesi planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Lider durumda bulunan Galatasaray'da bu sezon 7 maça çıkan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.