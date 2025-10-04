İlkay Gündoğan Beşiktaş Derbisinde İlk Golünü Attı

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü İlkay Gündoğan'dan geldi. Müsabakanın 55. dakikada baskı sonucu kazanılan topu ceza sahası içinde alan İlkay, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Bu sezon sarı-kırmızılılara transfer olan 34 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan İlkay Gündoğan, 77. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı. - İSTANBUL