İlkay Gündoğan Beşiktaş Derbisinde İlk Golünü Attı
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, Beşiktaş ile oynanan derbi maçında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 55. dakikada attığı golle skoru eşitledi.
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü İlkay Gündoğan'dan geldi. Müsabakanın 55. dakikada baskı sonucu kazanılan topu ceza sahası içinde alan İlkay, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.
Bu sezon sarı-kırmızılılara transfer olan 34 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan İlkay Gündoğan, 77. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı. - İSTANBUL
