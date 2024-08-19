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İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

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33 yaşındaki Türk asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. İlkay, açıklamasında "Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum" dedi. Tecrübeli orta saha, Almanya Milli Takımı'nı taraftar olarak desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki Türk asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

"BIRAKMA ZAMANININ GELDİĞİNE KARAR VERDİM"

Tecrübeli futbolcu, kararını "Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum. En büyük onurum, geçtiğimiz yaz ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda takımımızı kaptan olarak sahaya çıkarmaktı! Yıllar sonra ülkemizi yeniden gururlandırmayı başardık. Ancak turnuva öncesinde bedenimde ve zihnimde bir yorgunluk hissetmeye başlamıştım, bu da beni düşünmeye sevk etti. Kulüp ve milli takım düzeyinde oynanan maçlar da giderek artıyor" ifadeleriyle duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER ALMANYA"

Almanya Milli Takımı'nı taraftar olarak desteklemeye devam edeceğini söyleyen Gündoğan sözlerini şöyle bitirdi;

"Milli takıma kesinlikle bir taraftar olarak destek vermeye devam edeceğim ve umarım hep birlikte yükseliş trendini sürdürebiliriz. Böylece 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacağımıza dair hiçbir şüphe kalmaz. Harika bir antrenörümüz, çok güçlü bir takımımız ve mükemmel bir takım ruhumuz var. Bu yolda bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benim için bir onurdu! Teşekkürler, Almanya!"

Almanya Milli Takımı formasıyla 82 maça çıkan İlkay Gündoğan, 19 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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