İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 berabere bitti.

PENDİKSPOR'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Erzurumspor, 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser'in golleriyle ilk yarıyı 3-0'lık skorla önde tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Pendikspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle geri döndü. Pendikspor, 63. dakikada Mallik Wilks, 71. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 88. dakikada Thuram'ın golleriyle skora denge getirdi.

İKİ TAKIMDA 5 PUAN

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 5 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Pendikspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.