İlk temas kuruldu! Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri

Sürpriz şekilde İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, takımın başına getirdiği Aleksandar Stanojevic'ten beklenen verimi alamadı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiç takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile ilk teması kurdu. Deneyimli hoca, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u çalıştırmıştı.

İlhan Palut sonrası Konyaspor'un başına geçen Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 5 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bunun üzerine harekete geçen Konyaspor yönetimi, gündemine Sergen Yalçın'ı aldı.

İLK TEMASI KURDULAR

Ajansspor'un haberine göre, Konyaspor, Aralık 2021'den bu yana takım çalıştırmayan ve son olarak Beşiktaş'ta görev alan Sergen Yalçın'ı göreve getirmek için ilk teması kurdu. Deneyimli hoca, 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştırmıştı.

5 MAÇI DA KAZANAMADILAR

İlhan Palut ile sürpriz şekilde yolları ayıran Konyaspor, takımın başına Aleksandar Stanojevic'i getirmişti. Yeşil-beyazlılar, Sırp hoca ile sahaya çıktığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.