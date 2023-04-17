İlk maçında mağlubiyet alan Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, Göztepe'ye mağlup oldukları maçtan saatler sonra paylaşım yaptı. Genç teknik direktör, takımın ortaya koyduğu performansın gelecek için umutlandırdığını, ülkeye örnek olacak bir hayali inşa edeceklerini paylaşımına yazdı.

Göztepe ile Eyüpspor, 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, hocalık kariyerinde çıktığı ilk maçta sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç boyunca topa hakim olan Eyüpspor'un bir istatiği ise dikkat çekti.

KALEYİ BULMADI

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, 90 dakikalık mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı. Maçta topun hakimi olan Eyüpspor, 582 pas yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

35 yaşındaki teknik direktör Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Arda Turan'ın açıklamasının ilk bölümünde, "Doğrulanmış

Teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı parçası olmaktan mutluluk duyduğum Eyüpspor ailesi ile birlikte atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği beni gelecek için çok umutlandırdı. Başta Başkan Murat Özkaya olmak üzere Asbaşkan Fatih Kulaksız'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. İnşallah ülkemize örnek olacak çok güzel bir hayali inşa edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"KENDİMİZİ İŞİMİZE VERECEĞİZ"

Turan açıklamasını şu notla tamamladı: Bildiğiniz üzere, ilk maçımızdan 48 saat önce göreve geldik. Aldığım sayısız tebrik mesajı için herkese çok teşekkürler, tebriklerine dönemediğim arkadaşlarım, dostlarım oldu; desteğiniz benim için çok kıymetli. Vakit, çalışma vakti. Heyecanımızı, motivasyonumuzu ve tüm konsantrasyonumuzu tamamen işimize vereceğimizi söylemek isterim. Herkese selamlar, sevgiler.