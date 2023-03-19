F.Bahçe'de beklenmedik olay! Yeni transfer Oosterwolde maçın başında oyundan çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 15. dakikada sakatlık geçiren 21 yaşındaki sol bek, yerini Osayi Sameul'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç kabus gibi başladı. Isınmada Ferdi, maçın başında Valencia sakatlandı.

İLK MAÇIYDI

Jayden Oosterwolde, ligde ilk kez ilk 11 başladığı maçın 15. dakikasında sakatlık geçirdi. Kendini deneyen sol bek için kontrol yapıldı.

OSAYI GİRDİ

Yapılan kontrollerin ardından Oosterwolde'nin maça devam edemeyeceği belirtildi. Genç sol bek 17'de yerini Osayi'ye bıraktı.