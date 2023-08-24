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İlk maç ilk gol! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans

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Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı. Beşiktaş'ta golleri 40. dakikada Aboubakar (P), 64. dakikada Colley ve 90+4. dakikada Zaynutdinov attı. Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

ZAYNUTDINOV GALİBİYETİ GETİRDİ

Kazak oyuncu, Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Zaynutdinov, 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

Grup aşamasına yükselecek olan takımı belirleyen eşleşmenin rövanş müsabakası 31 Ağustos'ta Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.

İlk maç ilk gol! Beşiktaş'ın yeni transferinden ağızları açık bırakacak performans

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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