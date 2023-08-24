İlk maç ilk gol! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans
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Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı. Beşiktaş'ta golleri 40. dakikada Aboubakar (P), 64. dakikada Colley ve 90+4. dakikada Zaynutdinov attı. Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.
ZAYNUTDINOV GALİBİYETİ GETİRDİ
Kazak oyuncu, Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Zaynutdinov, 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA
Grup aşamasına yükselecek olan takımı belirleyen eşleşmenin rövanş müsabakası 31 Ağustos'ta Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.