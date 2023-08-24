İlk maç ilk gol! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı. Beşiktaş'ta golleri 40. dakikada Aboubakar (P), 64. dakikada Colley ve 90+4. dakikada Zaynutdinov attı. Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.