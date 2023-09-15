İlk kare geldi! Adana Demirspor, Balotelli bombasını patlattı

Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna tekrardan dahil etti. İsviçre ekibi Sion'dan ayrılan Balotelli, sözleşmesini feshettikten sonra Adana Demirspor ile anlaştı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, transferi yıldız futbolcuyla fotoğraf çekilerek duyurdu.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna kattı. Kısa sürede takıma imza atacak yıldız futbolcu Murat Sancak'la fotoğraf çekildi.

TAKIMDA AYRILDI

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, İtalyan santrforu tekrardan kadrosuna kattı.

MURAT SANCAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kulüp başkanı Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından "İki Deli" şarkısını içeren bir video paylaştı.