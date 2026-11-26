İlk IBA Başkanlık Kupası yarın İstanbul'da 3 milyon dolarlık ödülle başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlk kez düzenlenen IBA Başkanlık Kupası, yarın İstanbul'da amatör ve profesyonel boksörleri bir araya getirecek. Toplam 3 milyon dolar ödülün dağıtılacağı turnuva 12 erkek kategorisinde yapılacak ve 4 Aralık'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda sona erecek.
İlk kez düzenlenen Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanlık Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, amatör ve profesyonel boksörler bu uluslararası turnuvada bir araya gelecek. Kupada toplam 3 milyon dolar para ödülü dağıtılacak. Toplam 12 erkek kategorisinde düzenlenecek turnuvanın, boksörlere en üst düzeyde yarışma fırsatı sunan yeni bir uluslararası yarışma platformu olması öngörülüyor.
Başkanlık Kupası, 4 Aralık'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda sona erecek.
Kupa kapsamında, 4 Aralık'ta IBA Küresel Boks Forumu düzenlenecek. Forumda gelecek planları ele alınacak ve kuruluşun çalışmalarının sonuçları gözden geçirilecek.