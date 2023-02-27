İlk final ilk kupa! Manchester United uzun yıllar sonra kupa hasretine son verdi

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, rakibini 33. dakikada Casemiro ve 39. dakikada Sven Botman'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Erik ten Hag'la ilk finaline çıkan United, lig Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United'la bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Newcastle United, İngiltere Lig Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United, Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek daha önce 5 kez kazandığı kupayı 6'ıncı kez müzesine götürdü.

MANU 2-0 KAZANDI

Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester United, 33. dakikada Luke Shaw'ın asistinde Casemiro ile öne geçti. Kırmızı Şeytanlar, 39. dakikada Sven Botman'nın kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı ve kupanın sahibi oldu.

İLK FİNAL İLK KUPA

Manchester United, sezon başında göreve başlayan Erik Ten Hag yönetimindeki ilk finalinde kupaya uzandı. United, İngiltere Lig Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

6 YIL SONRA İLK KUPA

Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Manchester United, 6 yıl sonra ilk kupasını kazandı. Kırmızı şeytanlar, son olarak Jose Mourinho yönetiminde 2017'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.