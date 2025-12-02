İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, sahasında 1. Lig ekibi Pendikspor'u 6-1 mağlup ederek gruplara kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile TFF 1. Lig ekibi Pendikspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Çaykur Rizespor, 6-1'lik skorla kazandı.
RİZE'DE GOL YAĞMURU
Maça çok etkili başlayan Rizespor, ilk 30 dakikada 3 gol buldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Samet Akaydin, 25. dakikada Mithat Pala, 30. dakikada Valentin Mihaila, 48. dakikada Ibrahim Olawoyin, 50. dakikada Antonio Augusto ve 83. dakikada Taha Şahin kaydetti. Pendikspor'un tek golü 88. dakikada Jonson Clarke-Harris'ten geldi.
ADINI GRUPLARA YAZDIRDI
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, grup aşamasına kalmayı başardı. Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.