Haberler

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, sahasında 1. Lig ekibi Pendikspor'u 6-1 mağlup ederek gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile TFF 1. Lig ekibi Pendikspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Çaykur Rizespor, 6-1'lik skorla kazandı.

RİZE'DE GOL YAĞMURU

Maça çok etkili başlayan Rizespor, ilk 30 dakikada 3 gol buldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Samet Akaydin, 25. dakikada Mithat Pala, 30. dakikada Valentin Mihaila, 48. dakikada Ibrahim Olawoyin, 50. dakikada Antonio Augusto ve 83. dakikada Taha Şahin kaydetti. Pendikspor'un tek golü 88. dakikada Jonson Clarke-Harris'ten geldi.

ADINI GRUPLARA YAZDIRDI

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, grup aşamasına kalmayı başardı. Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

PALUTA GÖNDERMEMİ YAPTILAR.SANMAM RAKİP ZAYIF.BU SONUÇ KİMSEYİ ALDATMASIN.KONYA MAÇINDA BELLİ OLACAK

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Aydın'ın 'Beybaba'sıydı! Mezarı 105 yıl sonra tesadüfen bulundu

Bir ilimizin 'Beybaba'sıydı! 105 yıl sonra tesadüfen bulundu
Evren Turhan'dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez

Fenerbahçeli yıldız isim için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor

Hayat kurtaracak o cihaz artık her yerde olacak
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.