İlk 27 dakikada 4-0! Bayer Leverkusen, Heidenheim'ı 6 farkla geçti

İlk 27 dakikada 4-0! Bayer Leverkusen, Heidenheim'ı 6 farkla geçti
Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen, ilk 27 dakikasında 4 gol attığı karşılaşmada sahasında ağırladığı Heidenheim'i 6-0 mağlup etti.

  • Bayer Leverkusen, Heidenheim'ı 6-0 mağlup etti.
  • Bayer Leverkusen'in puanı 20'ye yükseldi.
  • Bayer Leverkusen'in gollerini Patrik Schick (2 ve 22. dakika), Jonas Hofmann (16. dakika), Ernest Poku (27. dakika) ve Ibrahim Maza (45+1 ve 53. dakika) attı.

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen, 6-0'lık skorla kazandı.

İLK 27 DAKİKADA 4 GOL VE TARİHİ FARK

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 2 ve 22. dakikada Patrik Schick, 16. dakikada Jonas Hofmann, 27. dakikada Ernest Poku ve 45+1 ile 53. dakikalarda Ibrahim Maza attı.

LEVERKUSEN 20 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, puanını 20'ye yükseltti, Heidenheim ise 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Bayer Leverkusen, zorlu Wolfsburg deplasmanına gidecek. Heidenheim, kendi sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

