İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu

Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Kararslan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HAKEMLİĞİ BİTTİ AMA FENOMEN OLDU

Hakkındaki iddiaları yalanlamasına rağmen hakemliği biten Elif Kararslan, yaşanan o olay sonrası sosyal medyada hızla takipçi kazanmaya başladı.

NE OLMUŞTU?



61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti.