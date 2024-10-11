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İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu

İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
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Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Kararslan, skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazandı.

Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Kararslan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HAKEMLİĞİ BİTTİ AMA FENOMEN OLDU

Hakkındaki iddiaları yalanlamasına rağmen hakemliği biten Elif Kararslan, yaşanan o olay sonrası sosyal medyada hızla takipçi kazanmaya başladı.

İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Erdem Sen:

film sektorune atilacaktir:)

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semson 12:

şahin k seni bekliyr

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