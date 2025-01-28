Üye Girişi
Haberler
Halit Ergün'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

İlhan Palut, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihlerde Bulundu

İlhan Palut, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Palut, spor kategorisinde dikkat çeken bir fotoğrafı tercih etti.

Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Palut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Teknik direktör Palut, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Palut, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı karesinden yana tercihini kullandı.

Teknik direktörü İlhan Palut, yarışmada unutulmaz anların fotoğrafları olduğunu söyledi. Kendisinin de zorlanarak oy verdiğini ifade eden Palut, "Bütün fotoğrafların farklı anlamı var. bende seçmeye çalıştım." dedi.

Palut, spor kategorisinin ise kendi alanları olduğunu belirterek, "Burada da çok güzel fotoğraflar vardı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma'nın çok zor yarışmacılar arasında göstermiş olduğu mücadele ve sonrasında kendisiyle özdeşleyen sevincinin fotoğrafını tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
img

Ozan Akbaba'dan şoke eden itiraf: Sıla'dan dayak yedim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.