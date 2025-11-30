İlhan Palut'un Çaykur Rizespor'daki Görevi Sona Erdi

Çaykur Rizespor'da istifa eden Teknik Direktör İlhan Palut, görevde olduğu süre boyunca ligde 88 maça çıkarken, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'de 2022-2023 futbol sezonunun bitmesiyle 2. tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırarak İlhan Palut ile anlaşmaya varmıştı. 2023-2024 sezonuna Süper Lig'e Palut ile başlayan Rizespor o sezon ligde 38 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla 9. sırada tamamladı. 2024-2025 sezonunda ise Palut'un öğrencileri 36 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle ligi 49 puanla yine 9. sırada bitirdi. Palut bu sezon ise 14 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ile 14 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0'lık mağlup olduktan sonra Çaykur Rizespor'dan istifa ettiğini açıklayan İlhan Palut, Rizespor kariyeri boyunca ligde çıktığı 88 maçta 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. Palut 88 maçta 113 puan topladı.

3 sezonluk 14 hafta karnesi

İlhan Palut geldiği göreve başladığı 2023-2024 sezonun ilk 14 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan, 2024-2025 sezonunun ilk 14 haftasında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 19 puan almıştı. Palut bu sezonun ilk 14 maçında ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan toplayabildi.

2.5 yılda 4 büyüklere karşı 10 puan aldı

İlhan Palut, Çaykur Rizespor teknik direktörlüğü boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe ile 5'er kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi ve hiç puan alamadı. Beşiktaş ile 4 kez yaptığı maçlarda 1 kez beraberlik alan Palut, Trabzonspor ile de Süper Lig'de yine 5 oynadı ve 3 galibiyet elde etti. - RİZE