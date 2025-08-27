İlhan Palut: Galatasaray Maçında Karakterli Oyun Oynamak İstiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ayağı yere basan, karakterli bir oyun oynamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak. Yeşil-mavililer karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Palut, Galatasaray deplasmanında takımı zorlu bir mücadelenin beklediğini ifade etti. Karşılaşmada ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Palut, en iyi şekilde mücadele etmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Galatasaray'la oynayacağız. Zaten zor bir maç. Nereden bakarsanız bakın hem rakibin kalitesi, ritmi hem de deplasmanda oynayacak olmamız zaten zor bir maçı işaret ediyor. Gideceğiz, en iyi şekilde orada mücadele edeceğiz. Bunun yanında kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ayağı yere basan, karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz de elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kaleci transferi yapacağız"

Bir kaleci transferi gerçekleştireceklerini ancak hızlı davranıp hata yapmak istemediklerini sözlerine ekleyen Palut, "İnanılmaz yoğun çalışıyoruz. Hatta şimdi gelmeden önce bir kaleci izleyerek geldim. Bugün itibariyle alabileceğimiz 1-2 kaleci var. Evet, kalecimiz var, oynuyor. Belki Galatasaray maçını da Erdem ile oynayacağız. Bu noktada bir çekincemiz yok, ona güveniyoruz. En yüksek perdeden, en yoğun şekilde, en çok mesaiyi harcayarak bugünlerde çalıştığımız alanlardan bir tanesi kaleci transferi. Çok fazla kaleci var. Belki 70 kaleci seyretmişizdir ama içimize sinen 'Bu kaleci ile kendimizi çok güvende hissederiz, tecrübesi, karakteri, kalitesi, buraya gelme isteği' anlamındaki parametreleri birleştirebildiğimiz az kaleci var. Kaleci arayan başka takımlar da var ve onların beklentileri de çok yüksek. Bir kaleci yokluğu değil ama çok önemli bir mevki. Bütün antrenör ve yönetimler en iyisini istiyor. Bu noktada bazı sıkıntılar var. Avrupa'da transfer bitiyor. Takımlar kalecilerini bırakırken bunun yerini doldurmak zorundalar. Bunun için de zaman çok az. Belki Avrupa'da transfer bittiği zaman beklediğini bulamayan, istediği transferi yapamayan kaleciler de gündeme gelecek. Hala sakin kalmaya çalışıyoruz ama camianın beklentisini, isteğini, geçen sene çok mutlu olmadığımız gerçeğini hissediyoruz. Bunların bizi hataya sürüklemesini istemiyoruz. Geç kaldığımızı kabul ediyorum. Şimdiye kadar bu işi bitirsek iyi olurdu. Bugüne kadar geldi. Bugüne kadar gelmişken de Galatasaray maçı sonrası bir milli ara varken alelacele birini getirme adına ne kendim hata yapmak istemiyorum ne de kulübü böyle bir hatanın içine sokmak istemiyorum. Arayışlarımız devam ediyor" dedi. - RİZE