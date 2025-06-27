Ilgın Meryem Metin, Türkiye Para Atletizm Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Ilgın Meryem Metin, Türkiye Para Atletizm Şampiyonası'nda Birinci Oldu
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Antalyasporlu atlet Ilgın Meryem Metin, İstanbul'da düzenlenen Büyükler ve U20 Türkiye Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 13,73 ve uzun atlamada 4,88 ile iki birincilik elde etti.

Antalyasporlu atlet Ilgın Meryem Metin, Büyükler ve U20 Türkiye Para Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve U20 Türkiye Para Atletizm Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üsküdar ilçesinde bulunan Burhan Felek Spor Salonunda düzenlenen şampiyonanın 100 metrelik koşu ve uzun atlama yarışlarına katılan Antalyasporlu atlet Ilgın Meryem Metin, 100 metrede 13,73 ile uzun atlamada ise 4,88 ile iki birincilik kazandı.

Para Atletizm Şampiyonasında hanesine iki ulusal birincilik ekleyen Antalyaspor'un atletizm takımı, 4-6 Temmuz 2025'te Eskişehir'de düzenlenecek U14 Türkiye Şampiyonasında da kürsü hedefi ile yarışacak.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor
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