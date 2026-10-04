İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi

İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma 25-22, 25-22, 25-27 ve 25-17'lik setlerle 135 dakika sürerken İlbank lige galibiyetle başladı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden
İlbank: Damla Nur Dündar, Smarzek, Lozo, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Ece Morova Hezer, Şeyma Ercan Küçükkaslan, Edwards)
Göztepe: Zhuang, Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova, Nur Sevil Gökbudak (Tuna Aybüke Özel, Latham, Vaganova, Hande Naz Sunar, Burçin Eflin Toraman)
Setler: 25-22, 25-22, 25-27, 25-17
Süre: 135 dakika
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında İlbank, sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi.
Kaynak: AA