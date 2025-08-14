İl Spor Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Güven sunum yaptı.

Spor kulübü temsilcileri ile antrenörlerin taleplerinin dinlendiği toplantıda, sorular cevaplandı ve istişareler yapıldı.

Kentte yapılacak tüm spor müsabakalarının güven ortamında ve centilmence gerçekleşmesi temennisinde bulunan Vali Aktaş, spor camiasına ve ilgili kurum müdürlüklerine kolaylıklar diledi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdür Vekili Nihat Üstüner, TFF Temsilcisi Şaban Eraslan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve TSYD İl Temsilcisi Metin Karan katıldı.