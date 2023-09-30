İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rams Başakşehir maçı öncesi Kayserispor antrenmanını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rams Başakşehir maçı öncesi Mondihome Kayserispor antrenmanını öğrencilerle birlikte ziyaret etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Antrenman öncesi futbolcular, öğrencilerin formalarını imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Rams Başakşehir maçı öncesi Mondihome Kayserispor antrenmanını öğrencilerle birlikte ziyaret etti.

Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile birlikte Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Birgül, İl Mem Şube Müdürü Vasfi Seyhan ve Melikgazi Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Adem Bozoklu da hazır bulundu. Antrenman öncesi Teknik Direktör Recep Uçar ve futbolculara başarı dilenirken, futbolcular da öğrencilerin formalarını imzaladı. - KAYSERİ