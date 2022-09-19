İl birincisi Kuse'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu Spor Haberleri Malatyalı Boksör Muhammet Kuse, il birincisi olduktan sonra katılacağı Türkiye şampiyonasına iddialı hazırlanıyor. Malatyalı Boksör Muhammet Kuse, il birincisi olduktan sonra katılacağı Türkiye şampiyonasına iddialı hazırlanıyor. Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, İl birincileri şampiyonası müsabakalarında 1932 Malatya Gücü Boks Takımından 86 kiloda Ertugul Keskin ve 75 kiloda Muhammet Kuse, tüm rakiplerini yenerek birinci olarak Malatya'yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar. İl birincisi Kuse, il şampiyonasında başarı gösterdikten sonra katılacağı Türkiye şampiyonasında iddialı olduğunu belirtti. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Malatya Türkiye Spor Haberler

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