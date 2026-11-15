İkon Türkiye kadın briç takımı Zürih'te Polonya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı

İkon Türkiye kadın briç takımı Zürih'te Polonya'ya yenilerek gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre Zürih'teki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kadınlar kategorisinde yarışan İkon Türkiye takımı gümüş madalya kazandı. Finalde Polonya'ya 75-57 yenilen milliler, ikincilikle yetindi.
Milli briççiler, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre Zürih kentindeki organizasyonda Aslı Acar, Dilek Yavaş, Yasemin Merçil, Nuray Şen, Berrak Erkan ve İrem Özbay'dan oluşan "İkon Türkiye" takımı kadınlar kategorisinde yarıştı.
Finalde Polonya ile karşılaşan milliler, rakibine 75-57 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA