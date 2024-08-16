Üye Girişi
Haberler

İkiz Kardeşlerden Isparta 32 Spor'a Bağış

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor için düzenlenen Yardım Kampanyası'na 11 yaşındaki ikiz kardeşler Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert de katıldı. Kumbaralarında biriktirdikleri parayı Isparta 32 Spor'a bağışlayan kardeşler, takımın yönetimini mutlu etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor için "Isparta 32 Spor için El Ele" sloganıyla düzenlenen Yardım Kampanyası'na 11 yaşındaki Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert isimli ikiz kardeşlerde katıldı. İkizler, krampon için kumbaralarında topladıkları paraları Isparta 32 Spor'a bağışta bulundular.

Kumbaralarındaki bin 219 TL'yi Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'e teslim eden Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert, Kanal 32 ekranlarında düzenlenen bağış gecesini izleyerek kampanyaya destek oldular. Aksu Enerji Finans Sorumlusu Gökhan Mert'in ikiz evlatları Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert'in bu örnek düşüncesi Isparta 32 Spor yönetimini de mutlu etti.

Kumbaralarındaki parayı Isparta 32 Spor'a bağışladılar

Isparta Arena Park Gençlikspor U-11 Takımında oynayan Mert Kardeşler, hedeflerinin Isparta 32 Spor formasını giymek olduğunu söyleyerek, "Futbolu çok seviyoruz. Mustafa Tutar başkanımızın yayına katıldığı sırada bizlerde canlı yayını izliyorduk. O anda karar verip babamıza ilettik. Krampon için topladığımız parayı Isparta 32 Spor'un yardım kampanyasına destek olmak istedik. Isparta 32 Spor'u çok seviyoruz. İleride bu takımda forma giymek istiyoruz. Tüm Ispartaspor sevdalılarına desteğe davet ediyoruz" dediler.

"Bu bağışı çok anlamlı buluyoruz"

Kumbarayı ikiz kardeşlerle birlikte açan Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Mert kardeşlere teşekkür ederek, "Bu bağış kadar o kadar kıymetli ki. Normalde hiçbir desteği elden almıyoruz. Buradan çıkan miktarı sizin adınıza kulüp hesabınıza yatıracağız. İkiz Kardeşlerin krampon için biriktirdiği para Isparta 32 Spor için çok değerli ve anlamlı. Şu ana kadar aldığımız en değerli bağış. Bu bağışı duyan Ispartaspor sevdalılarının da desteğini bekliyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Yağız Mehmet Ayaz Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ahmet Şık milletvekili mi? Ahmet Şık hangi partiden? Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var?
title