İkinci kupasını kazanan Sadettin Saran'dan ilk mesaj

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

SADETTİN SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 2-0 geriden gelip 3-2'lik skorla kazanan Fenerbahçe Medicana oyuncularının, armalarının hakkını verdiğini söyledi. Saran, açıklamasında "Burada sadece bir galibiyet yoktu. Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını, terleyerek fazlasıyla verdiler.'' dedi.

''BÖYLE DEVAM EDECEK''

Göreve geldikten sonra 2'nci kupasını kazanan Saran, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler." ifadelerini kullandı.