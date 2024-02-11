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İki takım da kabul etti! Süper Kupa ödemeleri geri verilecek

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali için alınan 4 milyon dolarlık ödemeyi geri vermeyi kabul etti. Bu miktar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak yaşanan skandal olaylar nedeniyle ertelenen Süper Kupa finali mücadelesi için alınan ödemelere dair karar verildi.

4 MİLYON DOLAR GERİ ÖDENECEK

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verilirken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BELLİ DEĞİL?

Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağına dair belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

süleyman koç:

işte klüplerimizin idarecileri iş adamları, yönetimi iliklerine kadar bilen kişiler... ok adar akılılılarki antlaşmalara ,sözleşmelere sonrada madde eklenemiyeceğini bilmiyorlar, tarafların üstlerine düşen yükümlülüklerini eksiz yerine getirmeleri gerektirdiğini bilmiyorlar şimdi bir iki aklı çalışmayan yönetici yüzünden klüpler durduk yere para ödüyecek....adamlar liigdeAtatürk formasını giymemiş , arabistanda giyicem diyor :)) şaka gibi

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