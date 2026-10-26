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İki Muğlalı genç sporcu Madeira'da dünya şampiyonasında ay-yıldızlı formayı taşıyacak

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İki Muğlalı genç sporcu Madeira'da dünya şampiyonasında ay-yıldızlı formayı taşıyacak
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Muğlalı iki genç sporcu, 26-31 Ekim 2026'da Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenecek UIPM Biathle-Triathle-Laser Run Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular, Funchal kentinde ay-yıldızlı formayla Türkiye adına mücadele edecek.

Muğlalı genç sporcular Barkın Adan ve Kerem Batur 26-31 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenecek Uluslararası Modern Pentatlon Koşusu (UIPM Biathle-Triathle-Laser Run) Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Portekiz'in Funchal kentinde, Madeira Adası'nda 26-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek UIPM Biathle-Triathle-Laser Run World Championships'te mücadele edecek olan iki sporcu, ay-yıldızlı formayla Türkiye adına yarışacak.

2025 yılında Antalya'da düzenlenen Biathle-Triathle-Laser Run Avrupa Şampiyonası'nda Kerem Batur Genç 8 madalya kazanırken, Barkın Adan da iki gümüş madalya elde etmişti. 2026 yılında gerçekleştirilen yarışmalarda da başarılı sonuçlar alan sporcular, bu kez Dünya Şampiyonası'nda Türkiye için mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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