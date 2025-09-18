İki kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den olay paylaşım
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli kulüp, tartışmalı hakem kararlarının yer aldığı bir video paylaşımı yaptı ve "Hesap zamanı" notunu düştü.
Fenerbahçe, dün akşam oynanan ve son dakika golüyle 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşımda bulundu.
Mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı. Sarı-lacivertli camia, hakem kararlarının maçın kaderini etkilediği görüşünde birleşti.
"HESAP ZAMANI"
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.
İşte o paylaşım;