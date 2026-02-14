Haberler

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Güncelleme:
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını koruyan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken, Trabzonspor şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte dev maçın ilk 11'leri...

  • Trabzonspor'un ilk 11'inde Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa ve Onuachu yer alıyor.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem ve Talisca yer alıyor.
  • Fenerbahçe'de Archie Brown sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını koruyan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmek isterken, bordo-mavililer şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem Melih Aldemir olacak. VAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 49 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. 45 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor ise rakibini yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Archie Brown forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığını atlatan Levent Mercan'ın ise 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Anthony Musaba ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA 833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyükleri karşısında 833 günlük galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu süreçte söz konusu rakiplere karşı çıktığı 12 lig maçında 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet alamayan Trabzonspor, bu karşılaşmayla birlikte teknik direktörüyle ilk büyük zaferini hedefliyor.

SAHASINDA KAYBETMEDİ

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde sahasında yenilgi yaşamadı. Papara Park'ta oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor'da Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürerken, hafif sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun forma giyebileceği belirtildi. Savic'in ise kadroda yer alabileceği ifade edildi.

Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Saçlı:

takımlar sanki başka ülkenin takımları..22 futbolcunun 18 kişi yabancı .bu ülkede futbol kalitesi belli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ORTADOĞUDA HER ÜLKENİN BAŞINDA BİR MUHTAR VE BİR AZA VARDIR, AZAYI GÖRMEZSİN KAĞIDI VERİR EKİP OKUR, İRAN HARİÇ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtanju yenal:

İyi oynayan kazansın, hakemler adaletli yöneltsin , seyir zevki güzel bir maç olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

