İki başkan adayının da çalışmak istediği teknik direktör aynı! İşte Galatasaray'ın yeni hocası - Haberler

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İki başkan adayının da çalışmak istediği teknik direktör aynı! İşte Galatasaray'ın yeni hocası

Haberler.com - Spor
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İki başkan adayının da çalışmak istediği teknik direktör aynı! İşte Galatasaray'ın yeni hocası

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün çalışmak istediği teknik direktör belli oldu. İki adayın da seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le yolları ayırarak, Okan Buruk'u göreve getirme hedefinde olduğu öğrenildi.

30 Nisan'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Galatasaray camiasında heyecan dorukta. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarışacağı seçim öncesinde iki adayın da listesinin zirvesinde aynı teknik direktörün ismi yazıyor.

OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Akşam'da yer alan habere göre, İki adayın da teknik direktör tercihi Okan Buruk olabilir. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve önemli başarılar kazanan Buruk, aktif futbolculuk kariyeri sonrasında teknik adamlığa geçiş yapmıştı. Başakşehir'le lig şampiyonluğunu ilan eden genç çalıştırıcı, bir süredir boşta bulunuyor. Daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da çalışmayı her zaman hayal ettiğini söylemişti.

İki başkan adayının da çalışmak istediği teknik direktör aynı! İşte Galatasaray'ın yeni hocasıOkan Buruk

BAŞKAN ADAYLARININ AKLINDAKİ EN ÖNEMLİ İSİM

Burada öncelikler önemli olacak. 30 Nisan'da seçimi kim kazanırsa kazansın, aklında Okan Buruk olacak. Ancak liste başında farklı isimler bulunur ve önce onlarla görüşmeler yapılırsa, Okan Buruk'un Galatasaray'a gelişi yine rötar yapabilir. Direkt olarak Okan hocaya gidilmesi halinde herhangi bir sıkıntı çıkmayacak gibi gözüküyor. Burak Elmas'ın da Domenec Torrent öncesi Okan Buruk'u göreve getireceği iddia edilmiş ancak Burak Elmas kararının yabancı hocadan yana kullanmıştı.

İki başkan adayının da çalışmak istediği teknik direktör aynı! İşte Galatasaray'ın yeni hocası

Haberler.com - Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Haberler

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