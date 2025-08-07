İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı

İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord karşısında 2-1 mağlup oldu. Maçın 90. dakikasında Feyenoord'dan Anis Hadj-Moussa'nın attığı golde Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının savunmasına tepki gösterdi. 1.75 boyundaki Anis Hadj-Moussa'nın 1.90 boylarındaki iki oyuncu arasından kafa vuruşu yapması taraftarları öfkelendirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

1.90'LIK İKİ DEVİN ARASINDAN KAFA VURDU

Karşılaşmanın son anları oynanırken Feyenoord'da Anis Hadj-Moussa, 90. dakikada sahneye çıktı. Sol çaprazdan ceza sahası içine gönderilen uzun topta Anis Hadj-Moussa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu golün ardından Fenerbahçeli taraftar, takımlarının savunmasına tepki gösterdi. 1.75 boyuna sahip olan Anis Hadj-Moussa'nın 1.90 boylarındaki Jayden Oosterwolde ile Archie Brown ikilisi arasından rahat bir şekilde kafa vuruşu yapıp golü atması Sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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