İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

1.90'LIK İKİ DEVİN ARASINDAN KAFA VURDU

Karşılaşmanın son anları oynanırken Feyenoord'da Anis Hadj-Moussa, 90. dakikada sahneye çıktı. Sol çaprazdan ceza sahası içine gönderilen uzun topta Anis Hadj-Moussa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu golün ardından Fenerbahçeli taraftar, takımlarının savunmasına tepki gösterdi. 1.75 boyuna sahip olan Anis Hadj-Moussa'nın 1.90 boylarındaki Jayden Oosterwolde ile Archie Brown ikilisi arasından rahat bir şekilde kafa vuruşu yapıp golü atması Sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.