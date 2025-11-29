Haberler

İkası Eyüpspor, Gaziantep FK Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Gaziantep FK - İkası Eyüpspor maçının ilk yarısında, konuk ekip İkası Eyüpspor'un Umut Bozok'un penaltıyla attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo

İkas Eyüpspor: Felipe, Dragus, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Thiam, Umut Bozok

Gol: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan) (İkas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba (İkas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Gaziantep FK-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8.? ?dakikada Mujakic'in ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Kerem Demirbay, Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

13.? ?dakikada sağ kanattan topu süren Dragus'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43.? ?dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Lungoyi'nin vuruşunda topu kaleci Monteiro kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor, 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.