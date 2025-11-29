İkası Eyüpspor, Gaziantep FK Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Gaziantep FK - İkası Eyüpspor maçının ilk yarısında, konuk ekip İkası Eyüpspor'un Umut Bozok'un penaltıyla attığı golle 1-0 önde tamamlandı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
İkas Eyüpspor: Felipe, Dragus, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Thiam, Umut Bozok
Gol: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan) (İkas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba (İkas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Gaziantep FK-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
8.? ?dakikada Mujakic'in ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Kerem Demirbay, Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
13.? ?dakikada sağ kanattan topu süren Dragus'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43.? ?dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Lungoyi'nin vuruşunda topu kaleci Monteiro kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor, 1-0 önde tamamladı.