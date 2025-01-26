İkas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yi Deplasmanda 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İkas Eyüpspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Tayfur Bingöl kaydetti.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed (Dk. 76 Celal Dumanlı), Okita (Dk. 83 Bardhi), Seferi (Dk. 64 Dimitrov), Puscas (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)
ikas Eyüpspor : Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba (Dk. 90+2 Hüseyin Maldar), Halil Akbunar (Dk. 61 Yalçın Kayan), Vezo, Emre Mor (Dk. 90+2 Hamza Akman), Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Umut Meraş (Dk. 46 Caner Erkin)
Gol: Dk. 13 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor )
Sarı kartlar: Dk. 40 Claro, Dk. 59 Halil Akbunar, Dk. 75 Berke Özer, Dk. 77 Melih Kabasakal, Dk. 77 Ampem, Dk. 89 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor ), Dk. 56 Ege Bilsel, Dk. 90+6 Celustka (Sipay Bodrum FK)
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.
49. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi, ceza sahasında topla buluştu. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
73. dakikada Sipay Bodrum FK, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Fredy'nin ceza sahasına yolladığı ve savunmadan dönen top, Taylan Antalyalı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
79. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Celal Dumanlı, topla ceza sahasına girdi. Celal'in kale önüne doğru yolladığı top, kimse dokunamayınca direğin yanından dışarı çıktı.
82. dakikada orta alanda topa hakim olan Bodrum FK oyuncusu Celustka, Dimitrov'a pas verdi. Dimitrov'un sağ kanattan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Karşılaşmayı İstanbul ekibi 1-0 kazandı.