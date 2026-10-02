IIHF yönetim kuruluna seçilen Merve Tunalı, Türkiye'yi ilk kez temsil edecek

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Tunalı, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) yönetim kuruluna seçildi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Merve Tunalı, İspanya'nın Tenerife kentindeki IIHF seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Böylece buz hokeyinde Türkiye, ilk kez IIHF yönetiminde temsil edilme hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, seçim sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türk buz hokeyi adına tarihi ve gurur verici bir başarıya imza attık. Dr. Merve Tunalı'nın IIHF yönetim kuruluna seçilmesi, ülkemizin uluslararası buz hokeyi yönetiminde daha güçlü şekilde temsil edilmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir. Kendisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle hem ülkemizi hem de Türk buz hokeyini en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA