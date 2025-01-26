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Iğdır Üniversitesi Masa Tenisi Takımlarından Büyük Başarı

Iğdır Üniversitesi Masa Tenisi Takımlarından Büyük Başarı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yurt Lig Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda başarı elde eden öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Kadın takımı bölgesel birincilik, erkek takımı ise ikincilik kazandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yurt Lig Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Yurt Lig Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası, geçtiğimiz günlerde yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Turnuvada Iğdır Üniversitesi adına yarışan kadın masa tenisi ve erkek masa tenisi takımları büyük bir başarıya imza attılar. Kadın masa tenisi takımı bölgesel birincilik elde ederken erkek masa tenisi takımı bölgesel ikincilik derecesi kazandı. Bu başarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, dereceye giren öğrencileri Rektörlük makamında kabul etti. Burada öğrenciler ile bir süre sohbet eden Rektör Alma, öğrencilerin bu başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Alma konuşmasında, "Sizlerin bu tür etkinliklerdeki başarıları, Üniversitemizin sadece akademik değil, aynı zamanda sportif anlamda da ne kadar güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve başarı dilekleriyle sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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