Iğdır FK, yarın Ankara'da Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Iğdır FK, yarın Ankara'da Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Ankara'da Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda oynanacak.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor, saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA