Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Iğdır FK, önceki maçında Serikspor'u 3-1 yenmişti.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün Serikspor'la Ankara'da yaptığı maçı 3-1 kazanan Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Iğdır temsilcisi, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yaptı.

Iğdır FK ile Ümraniyespor, 13 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

