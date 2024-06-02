Iğdır FK, TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde 1461 Trabzon'u mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde 1461 Trabzon'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 1. Lig'e yükselen Iğdır FK, kupasını kaldırdı.

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Iğdır FK, 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlılar için maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kupa töreni düzenlendi. Iğdır FK'lı futbolcular ve teknik heyet ilk olarak tribünündeki taraftarlarıyla beraber şampiyonluğu kutladı. Ardından seremonide TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından Teknik Direktör Serdar Bozkurt'a, teknik heyete ve futbolculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonluk kupası ilk olarak takım kaptanı Hasan Hatipoğlu'nun ellerinde yükseldi. Futbolcular, kupayla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS