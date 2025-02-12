ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

İşte olaylı maçın VAR kayıtları
Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

Kendini Mehdi ilan etti, babasını bıçaklayarak öldürdü
8 ilimizde eğitime kar arası

8 ilimizde eğitime kar arası

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, kırmızı kart ve mağlubiyeti değerlendirdi

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, kırmızı kart ve mağlubiyeti değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, maç sonrası basın toplantısında kırmızı kartların etkisini ve oyuncularının gelecekteki performanslarını değerlendirdi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, 2 kırmızı kart gördükleri ve 3-1 mağlup oldukları Esenler Erokspor maçıyla ilgili, "Tabii ki sayısal olarak eksildiğiniz zaman çok fazla yoruluyorsunuz. Bu da maçın bu şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Çavuş, "Bu maçın kazandığımız zaman bizi nereye taşıyacağı ile ilgili durumdan maçtan önce bahsetmiştik. Maçtan önce düşündüklerimizin tamamıyla karşılaştık. Çok üstün oynadığımız, rakibi pozisyon anlamında kendi ceza sahamıza sokmadan bitirdiğimiz bir ilk devre vardı. Fakat ilk devrede arka arkaya gördüğümüz kırmızı kartlar nedeniyle ikinci devre tamamen oyunumuzu farklılaştırmak zorunda kaldık. Maçı zaten çok farklı bir yere götürdü. İkinci devrede de maça başlarken çok çabuk yediğimiz bir gol, oyunun rengini ve seyrini biraz değiştirmiş oldu. Biz de burada tutunmaya çalıştık. Tabii ki sayısal olarak eksildiğiniz zaman çok fazla yoruluyorsunuz. Bu da maçın bu şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verdi. Biz bu oyuncu grubuyla güzel bir yola çıktık ve bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. 14 maçlık ve periyodumuz var ve bu periyotta tekrardan ayağa kalkıp burayı devam edeceğiz. Bu çok önemli. Önümüzdeki maçlarla ilgili olan kısma odaklanıp, güzel galibiyet alıp, Iğdır FK takımını istediği yere hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

"Dördüncü hakem kendine algıladığı için oyuncumuzu attırdı"

İlk yarının uzatma dakikalarında Ethemi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren Çağdaş Çavuş, "Ethemi'nin pozisyonunda bunu Süper Lig'de de birkaç takım yaşadı. Onun kendine veya işte saha içerisinde söylediği bir sözü sanırım dördüncü hakem kendine algılamış. Böyle olunca da orta hakemi uyarıp kırmızı kartla cezalandırdılar. Ama ben de çok yakın olduğum için pozisyona burada daha çok kendi ile ilgili bir durumu söyledi. Dördüncü hakem kendine algıladığı için oyuncumuzu attırdı. Bunlara hakemler biraz daha dikkat ederlerse çok sevineceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
img

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
img

Moskova serbest bıraktı, Trump Beyaz Saray'da karşıladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.