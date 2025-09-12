Haberler

Iğdır FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yolları Ayırdı

Trendyol 1. Lig takımı Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Çavuş ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolları ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldıkları dönemde sergiledikleri özveri için Çağdaş Çavuş ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
