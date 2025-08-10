Iğdır FK Sezona Galibiyetle Başladı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2025 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş, sezona galibiyetle başladıkları için keyifli olduklarını söyledi.

Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sarıyer'in yeni toplanan ve oyun planına sahip bir takım olduğunu belirtti.

Sarıyer'in kendilerine karşı savunma arkasına atılacak topları çok fazla tercih eden bir oyun oynadığını dile getiren Çavuş, "Biz de ön alan baskısındaki yerleşimimiz ve direkt oyunla rakibi çözme adına analizler yapmıştık. Maça aslında çok iyi başladık ve ilk devrede oyun içerisinde ürettiğimiz pozisyonlar var." dedi.

Çavuş, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikasına kötü başladıklarını, basit hatalar ve top kayıpları yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk 15 dakikalık periyotta zorlayıcı bir duruma soktuk, daha sonrasında oyuncu değişiklikleri ile beraber oyunu tamamen yine kontrol etmeye başladık. Rakip yine sadece uzun toplarla sonuç ve skor bulmaya çalıştı. Ön alanda topu kaybettiğimiz anlarda reaksiyonları sıklaştırdık ve baskılarımızı arttırdık. Nitekim de kazandığımız toplarla pozisyonlara girmeye başladık ve sonunda da yine bir kenar organizasyonumuzla beraber kazandığımız bir penaltı, sevindirici galibiyet aldık. Tabii ki ligin ilk maçı, ister istemez oyunun ve oyuncuların bazen durakladığı dönemler oluyor. Fakat süreç geçtikçe çok daha net bu oyunumuzun devam ettiğini herkes görecek zaten. 3 puanı aldığımız ve lige galibiyetle başladığımız için keyifliyim."

Sarıyer cephesi

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can da bekledikleri bir senaryo ile karşılaştıklarını aktararak, "Iğdır FK takımının ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk, onlara çok büyük saygı duyuyorduk. Fakat biz bütün planlarımızı, bütün oyun anlayışımızı çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten en kötü, bir puanla ayrılmamız gerekiyordu, fakat bizim için maçın sonu üzüntü verici oldu. İki tane çok kolay penaltıyla mağlup olduk. Iğdır FK takımını tebrik ediyorum. Yeni kurulan bir takımız çok iyi oyuncularımız var, teknik, taktik, fiziksel, psikolojik olarak ileride, ileriki haftalarda çok daha iyi bir Sarıyer takımı izleteceğiz. Bütün takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.