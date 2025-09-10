Iğdır FK, Serikspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynayacağı Serikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş’un yönetiminde yapılan antrenmanda takım, ısınmanın ardından çift kale maç gerçekleştirdi.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Serikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, ısınmanın ardından alan hakimiyeti çalışıp çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Serikspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor