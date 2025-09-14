Haberler

Iğdır FK, Serik Spor'a 2-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, sahasında Serik Spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın gollerini Bruno ve Amaral ile Batuhan İşçiler attı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Serik Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Salih Burak Demirel, Rüştü Muhammed Orcan

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Rotariu dk. 85), Bruno (Koita dk. 79), Valentin Eysseric (Ali Kaan Güneren dk. 73), Ryan Mendes (Moryke Fofana dk. 39), Eyüp Akcan (Doğan Erdoğan dk. 73), Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Koita, Ahmet Engin, Conte, Caner Cavlan, Sinan Bolat, Özder Özcan

Teknik Direktör: Mete Işık

Serik Spor: İbrahim Demir, Serkan Emrecan Terzi (Amaral dk. 64), Aleksandr Martynov, Tikhii Dmitrii (Gökhan Altıparmak dk. 71), Ilya Berkovskii, Marcos da Silva, Kerem Şen (Erhan Çelenk dk. 64), Bilal Ceylan (Selim Dilli dk. 77), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Mesut Can Tunalı (Gökhan Akkan dk. 89)

Yedekler: Sadygov, Şahverdi Çetin, Ender Güneş

Teknik: Sergey Yuran

Goller: Bruno (dk. 63) (Iğdır FK), Batuhan İşçiler (dk. 71), Amaral (dk. 80) (Serik Spor)

Sarı kartlar: Dmitri Tikhiy, Berkovskiy, Batuhan İşçiler, Kerem Şen (Serik Spor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
