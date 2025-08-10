Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 Mağlup Etti: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynanan Iğdır FK- Sarıyer maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, evinde Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Umarım herkesin keyif alacağı güzel bir sezon bizim adımıza da sizin adınıza da olur. Maç özelinde geldiğimizde şimdi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bu hazırlık dönemi içerisinde gerçekten oyuncu kurulmasında geçen sezondan kalan bir durumu devam ettirdiler. Maça başlangıcı iyi yaptık ve ilk yarı oyun içerisinde ürettiğimiz pozisyonlar var. İkinci devreye geldiğimiz zaman ilk 15 dakika oyuna gerçekten ısınamadığımız bir durum oluştu ve çok basit hatalar yaptık. Daha sonrasında hem oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunu tamamen yine dominant hale getirmeye başladık. Rakip yine sadece uzun toplarla sonuç ve skor bulmaya çalıştı. Bunu da o ön alandaki kaybettiğimiz yerdeki reaksiyonları sıklaştırdık ve baskılarımızı arttırdık. Nitekim de kazandığımız toplarla pozisyonlara girmeye başladık. Sonunda da yine bir kenar organizasyonumuzla beraber kazandığımız bir penaltı ve sevindirici bir galibiyet" dedi.

"En kötü bir puanla ayrılmamız gerekiyordu"

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can ise, "Iğdır FK takımının ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk, onlara çok büyük saygı duyuyorduk. Fakat biz bütün planlarımızı, bütün oyun anlayışımızı çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten en kötü bir puanla ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bizim için maçın sonu üzüntü verici oldu. İki tane çok kolay penaltıyla mağlup olduk. Iğdır FK takımını tebrik ediyorum. Yeni kurulan bir takımız. Çok iyi oyuncularımız var, teknik, taktik, fiziksel, psikolojik olarak ileriki haftalarda çok daha iyi bir Sarıyer takımı izleteceğiz. Bütün takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - IĞDIR